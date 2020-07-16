Впервые за три года «Реал» стал чемпионом Испании 

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В матче 37-го тура испанской Примеры определился чемпион. «Реал» Мадрид на своём поле обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Последний раз «Реал» брал чемпионство в Примере в сезоне-2016/17.

На 29 минуте Карим Бензема открыл счёт в матче после передачи Луки Модрича. Француз отправил мяч в нижний угол ворот.

На 73-й минуте Серхио Рамос заработал для своей команды пенальти. Испанец подошёл к точке, чтобы реализовать 11-метровый, но сам бить не стал. Серхио Рамос попытался разыграть пенальти передачей на Бензема. Француз отправил мяч в сетку ворот, но арбитр зафиксировал, что нападающий раньше времени вбежал в чужую штрафную. Гол отменили и дали возможность перебить пенальти. На этот раз без каких-либо сюрпризов Бензема отправил мяч в сетку ворот.

На 83 минуте «Вильярреал» решил вернуть интригу. Касорла навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Иборра ударом головой отправил мяч в угол ворот. Счёт на табло стал 2:1.

Гол Марко Асенсио, забитый на 94-й минуте отменили, из-за нарушения. Матч в итоге завершился со счётом 2:1.

«Реал» завоевал свой 34-й чемпионский титул в Испании. Это второй чемпионство «Реала» под руководством французского специалиста Зинедина Зидана. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на 6 очков.