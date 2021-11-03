«Возвращаюсь в трудный момент»: Хави обратился к фанатам «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес Креус (Хави) обратился к фанатам после своего назначения. Он отметил, что клуб переживает сейчас тяжёлые времена. Однако пообещал, что приложит все усилия, чтобы исправить ситуацию. Своими мыслями он поделился на странице в Instagram.

Хави заявил, что не может описать словами эмоции от возращения в родную команду, что находится в предвкушении того момента, когда он снова сможет почувствовать вибрацию «Камп Ноу».

Знаю, что возвращаюсь в «Барселону» в трудный момент, но я принимаю этот вызов с огромным энтузиазмом. Я буду работать и бороться вместе с вами, чтобы достичь тех позиций, которые мы заслуживаем, — написал Хави.

«Барселона» 27 октября отправила нидерландца Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера. В этом сезоне «Барселона» после 11 матчей с 16 очками занимает девятое место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов с шестью очками после четырёх туров каталонский клуб находится на втором месте в группе Е.

Ранее сообщалось, что полузащитник английского футбольного клуба «Вест Хэм» Никола Влашич пропустил матч четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы с бельгийским «Генком» из-за повреждения, полученного на тренировке.