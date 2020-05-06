Возобновление чемпионата Германии по футболу отложено до 22 мая

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Возобновление чемпионата Германии по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, состоится не раньше 22 мая.

Дело в том, что командам необходимо провести две недели на карантине перед началом соревнований, сообщает Daily Mail.

Чемпионат Германии по футболу был приостановлен 13 марта. Ранее сообщалось, что турнир может возобновиться 15 мая после разрешения властей страны.

Как сообщал NEWS.ru, следующий сезон Английской футбольной премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.