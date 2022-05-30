«Возможно, это правильно решение»: ветеран «Спартака» об уходе Бакаева Бывший игрок «Спартака» Мирзоян назвал правильным решение Бакаева уйти из команды

Зелимхан Бакаев / Фото Stupnikov Alexander/spartak.com

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Александр Мирзоян отреагировал на уход Зелимхана Бакаева из московской команды, сообщает Metaratings. Ветеран красно-белых предположил, что хавбек хочет сменить обстановку.

Это нормальное явление с точки зрения психологии, если у тебя не идет игра и полностью не можешь раскрыться, то надо поменять команду. Возможно, это правильное решение, — заявил Мирзоян.

Бакаев объявил об уходе из «Спартака» 29 июня. Это произошло после финального матча Кубка России против «Динамо», в котором красно-белые одержали победу со счётом 2:1.

25-летний полузащитник является воспитанником «Спартака». Он также выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». 19 мая сообщалось о том, что Бакаев перейдёт в «Зенит».