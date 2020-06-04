Возлюбленная Кокорина показала фото с новорождённым сыном

https://static.news.ru/photo/02802204-a6f6-11ea-b17d-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин и Дарья Валитова Фото: dariavalitova/instagram.com

Гражданская жена скандально известного футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова показала кадры из роддома. Она поделилась первыми снимками их совместного со спортсменом сына Майкла. Мальчику 4 июня исполнилось три года.

Самый главный день 04.06.2017. Сынок, с днём рождения! — гласит подпись к фото в Instagram.

Свои поздравления Майклу оставили жёны других российских футболистов. Среди них отметилась Алана Мамаева, Инна Жиркова а также экс-супруга форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

В этом году Кокорин смог встретить день рождения сына на свободе. В сентябре 2019 года его выпустили из тюрьмы по УДО. Спортсмен отбывал наказание вместе с братом Кириллом Кокориным, футболистом Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким. Они были осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК «Хулиганство с применением оружия». Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания». Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщил генеральный директор Александр Медведев. Контракт продлён в соответствии с рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциации европейских клубов.