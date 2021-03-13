Воспитанники «Спартака» принесли «Арсеналу» победу над ЦСКА

https://static.news.ru/photo/a88f2f96-83ff-11eb-b918-96000091f725_660.jpg Фото: fcarsenaltula/vk.com

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» на своём поле обыграл ЦСКА со счётом 2:1. «Армейцы» фактически подарили второе место «Спартаку» — теперь «красно-белым» нужно только воспользоваться этим подарком.

Суббота, 13 марта, ознаменовалась для любителей российского футбола матчами с участием команд из первой тройки турнирной таблицы. Перед началом тура «Зенит» возглавлял таблицу с 42 очками, на два балла от него отставал ЦСКА, на четыре — «Спартак». И первыми из этой троицы провели свой матч «красно-синие».

Игра сложилась для команды Виктора Гончаренко крайне неудачно. Тем более символично, что оба мяча в ворота вернувшегося в строй после болезни Игоря Акинфеева провели воспитанники «Спартака». На 42-й минуте экс-игрок «красно-белых» Владислав Пантелеев уверенно реализовал пенальти. Назначению 11-метрового предшествовал просмотр повтора — видеоассистенты судьи пытались понять, нарушил полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов за линией штрафной или уже в её пределах. В итоге решение приняли в пользу «Арсенала».

А всего три минуты спустя Александр Ломовицкий, арендованный туляками у «Спартака», после передачи того же Пантелеева нанёс удар с линии штрафной, с которым Акинфеев не справился — 2:0. Александр отпраздновал гол, издевательски сложив из пальцев ромбик, символизирующий эмблему «Спартака».

Вообще, Ломовицкий немало постарался, чтобы нейтрализовать «армейцев». Ещё в первом тайме он — правда, не специально — вывел из игры одного из лидеров ЦСКА Марио Фернандеса: в ходе борьбы он случайно наступил ему на голову. Марио унесли на носилках и отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

В целом же нельзя сказать, что «красно-синие» выглядели значительно хуже соперников, но игра в атаке у гостей откровенно не складывалась, а порой туляков спасала удача — как, к примеру, в первом тайме, когда после удара Чидеры Эджуке мяч угодил в штангу. Да и во второй половине встречи моментов у ЦСКА было достаточно.

Концовка получилась крайне драматичной. На последней минуте основного времени Наир Тикнизян отыграл один мяч, а минуту спустя Валерий Громыко получил вторую жёлтую карточку и досрочно отправился в раздевалку. После этого Фёдор Чалов нанёс опасный удар, но мяч немного разминулся со штангой.

И тут же «Арсенал» потерял ещё одного игрока: за разговоры рефери Владислав Безбородов показал красную карточку защитнику Александру Довбне. «Армейцы» практически поселились в чужой штрафной и пытались добыть хотя бы одно очко — тем более что времени арбитр им предоставил достаточно: было добавлено шесть минут. В конечном итоге уже на 97-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший победу «Арсенала».

Благодаря этому успеху подопечные Дмитрия Парфёнова набрали 17 очков и находятся на 14-м месте. ЦСКА же пока остаётся на второй строчке, но уже вечером может уступить её «Спартаку» в случае, если «красно-белые» обыграют «Динамо». Классическое московское дерби начнётся в 19:00 мск. А чуть раньше, в 16:30, раздастся стартовый свисток в матче «Зенит» — «Ахмат».

Как ранее писал NEWS.ru, матч против «Арсенала» стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева первым в 2021 году. Акинфеева в конце февраля изолировали от команды из-за появления у него симптомов ОРВИ. Вратарём ЦСКА в матчах с «Локомотивом» и «Ахматом» был Илья Помазун, досрочно вернувшийся из аренды в екатеринбургском «Урале».