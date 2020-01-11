https://static.news.ru/photo/6615bf5e-35d6-11ea-89a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: AC Sparta Praha/facebook.com

Футбольный клуб «Млада Болеслав» в первом матче чешского Кубка Типспорт сыграл вничью с пражской «Спартой-Б» со счётом 1:1.

Счёт встречи на 27-ой минуте открыл нападающий «Спарты» Войтех Патрак. Изменить ситуацию удалось только на 69-ой минуте, когда в составе «Млады» отличился воспитанник «Краснодара» Алексей Татаев. Это первый гол 21-летнего защитника за чешскую команду.

Кроме того, за «Младу» дебютировал ещё один воспитанник «быков» Арутюн Григорян. Таким образом, в составе чешского клуба выступают три футболиста, прошедшие академию «Краснодара»: Николай Комличенко, Алексей Татаев и Арутюн Григорян.

Кубок Типспорт – традиционный, ежегодный футбольный турнир для клубов из Чехии и соседних стран.

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