Восемь футболистов молодёжной команды «Ахмат» дисквалифицировали за драку

https://static.news.ru/photo/b7008a50-c439-11eb-903b-96000091f725_660.jpg Фото: Stupnikov Alexander/Stupnikov Alexander

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал восемь футболистов «Ахмата» и одного игрока «Локомотива» после массовой потасовки на молодёжном первенстве страны. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Согласно решению КДК РФС, все провинившиеся футболисты должны отбыть дисквалификацию от двух до восьми матчей. Таким образом, восемь игр пропустит футболист «Ахмата» Лечи Садулаев. Ещё шесть игроков грозненского клуба (Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев, Билал Ахъядов) и футболист московской команды (Артём Карпукас) отстранены на шесть игр.

Кроме того, двухматчевую дисквалификацию предстоит отбыть воспитаннику «Ахмата» Турпалу-Али Ибишеву за оскорбления официального лица встречи.

Драка между «Ахматом» и «Локомотивом» на молодёжном первенстве России состоялась 27 мая. Арбитр встречи во время беспорядков показал три красные карточки.

Ранее сообщалось, что старший тренер молодёжного футбольного клуба «Ахмат» и один из наставников основной команды принесли извинения судье Максиму Чембулатову, работавшему на матче грозненцев в молодёжном первенстве с «Локомотивом».