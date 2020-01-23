Бывший форвард сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин поделился своим мнение относительно того, почему в Европу не уехал нападающий Фёдор Смолов.
Мне кажется, что тут большую роль играет «хорошая» работа агентов, которые просто хотят заработать деньги, что успешно у них и получается. Я разговаривал с тем же Смоловым, выражал ему своё мнение, что менять «Краснодар» на «Локомотив» смысла особого не было, - приводит слова Воронина NEWS.ru.
Он считает, что у Смолова были конкретные предложения от клубов из Европы, и явно не одно.
Полностью интервью с Андреем Ворониным читайте в разделе «Спорт».
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