Экс-нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин признался, что бывший наставник «бело-голубых» Дмитрий Хохлов летом звал его в свой тренерский штаб.
Летом меня очень сильно хотел в своём штабе видеть Дима Хохлов, но по некоторым личным причинам этого не произошло. Тем не менее я нахожусь на связи с клубом, мы общаемся. Не исключаю, что в будущем я ещё пригожусь «бело-голубым», — рассказал Воронин корреспонденту NEWS.ru.
Также он отметил, что пока отошёл от футбола, больше проводя времени со своей семьёй, занимаясь воспитанием детей.
Полностью интервью с Андреем Ворониным читайте в разделе «Спорт».
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