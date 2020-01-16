https://static.news.ru/photo/6f36a22e-3851-11ea-99cc-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воронин Фото: Nataliya Kondratenko/Global Look Press

Экс-нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин признался, что бывший наставник «бело-голубых» Дмитрий Хохлов летом звал его в свой тренерский штаб.

Летом меня очень сильно хотел в своём штабе видеть Дима Хохлов, но по некоторым личным причинам этого не произошло. Тем не менее я нахожусь на связи с клубом, мы общаемся. Не исключаю, что в будущем я ещё пригожусь «бело-голубым», — рассказал Воронин корреспонденту NEWS.ru.

Также он отметил, что пока отошёл от футбола, больше проводя времени со своей семьёй, занимаясь воспитанием детей.

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