Волгоград ликует: матч с Кубой показал, какие игры нужны России

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Подходит к концу второй год тотальной изоляции российского футбола. В 2023-м национальная сборная страны провела несколько товарищеских матчей, которые вызвали у болельщиков и специалистов противоречивые эмоции. Так нужны ли эти встречи вообще или команду логичнее распустить до возвращения на международную арену?

На осенних матчах сборной России был аншлаг

Сторонникам роспуска команды стоило бы побывать в Волгограде на матче с Кубой. Встреча с максимально нестатусным соперником (169-е место в рейтинге ФИФА) собрала на трибунах местного стадиона аншлаг, которого тот не видел с чемпионата мира 2018 года. Больше 40 тысяч фанатов, многие из которых пришли на арену с семьями, увидели классный футбол и восемь голов в исполнении россиян.

Кроме того, РФС подготовил масштабную шоу-программу с концертами, мастер-классами, песнями и плясками, которые шли как до, так и после матча. Так что зрители получили удовольствие, посмотрев вживую на сборную, которая не играла в Волгограде на протяжении 20 лет.

Все в порядке с посещаемостью было и в октябре на домашней игре с Камеруном в избалованной большим футболом Москве. Тут высокую явку обеспечил статус соперника, который совсем недавно неплохо смотрелся в финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре. Но и во время этой встречи РФС не оставил зрителей один на один с футболом: недостатка в шоу, активностях и приглашенных звездах не было. Игроки же снова порадовали зрителей победой, хоть она и получилась достаточно натужной.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Болельщики сборной России во время товарищеского матча между сборными России и Кубы

Качество игры и результаты сборной вызывали вопросы

У критиков сборной России в этом году тоже было немало поводов выступить против организации товарищеских матчей. Те игры, что прошли за границей, не порадовали ни игрой, ни результатом. В выездной встрече с Ираном (1:1) команда Карпина натурально отскочила, во встрече с Катаром (1:1) — выглядела ничуть не лучше соперника, а в двух встречах с олимпийской сборной Египта, которые закончились ничьей и поражением, Карпин выставил совершенно неоптимальный состав.

Была еще игра с Кенией (2:2), которая прошла в турецком отеле при нескольких сотнях болельщиков. Россияне в той встрече откровенно мучились, а после ее окончания словили море хейта. Отчасти он был основан на словах некоторых футболистов, которые признавались, что не могут настраиваться на товарищеские матчи так же, как на официальные. В связи с этим звучали призывы к отказу от неофициальных игр.

«С хорошей командой почему бы не сыграть? А просто потренироваться и сыграть, например, с медийной командой — это не очень нужно. Тем более потом у всех еще сборы с клубами. Лучше отдохнуть как следует», — говорил в интервью Sport24 защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев.

Большинство матчей сборной России учитывались в рейтинге ФИФА

Тем, кто против проведения товарищеских матчей сборной России, стоит напомнить, что почти все они учитываются в рейтинге ФИФА. Сейчас для команды Карпина победы в контрольных встречах — единственный способ набора баллов. Когда-то россиян все-таки разбанят, и к этому моменту важно подойти не только сыгранной и находящейся в хорошей форме командой, но и коллективом, который будет располагаться на каком-то более-менее адекватном месте в рейтинге. При жеребьевке квалификации крупных турниров это поможет не оказаться в слишком низкой корзине и получить соперников попроще.

Фото: Evgeny Filippov/Global Look Press

Как еще можно повысить интерес к матчам сборной России

Таким образом, полный отказ сборной России от товарищеских матчей выглядит абсурдом для всех, кто хоть немного разбирается в футболе. Однако несколько универсальных рекомендаций для повышения интереса к этим играм есть. Первая: нужны статусные соперники. Но тут РФС сталкивается с трудностями, которые лежат в политической плоскости. Большинство именитых команд бегает от россиян как от огня, поэтому остается смотреть в направлении Африки, Азии и Южной Америки. Соперники из первых двух частей света уже были, хочется надеяться, что в 2024-м с россиянами сыграет еще и кто-то из южноамериканцев.

Вторая рекомендация: нужно всеми силами заманивать команды в Россию. Да, это тоже очень сложно, так как логистика серьезно затруднена и гостям приходится добираться в страну с пересадками. Но такие матчи, как с Кенией, на поле турецкого отеля лучше вообще не проводить. Плюс РФС нужно продолжать практику проведения матчей в регионах. Игра в Волгограде показала, что в провинции люди любят сборную просто за то, что она есть.

Есть еще один вариант для повышения интереса к матчам национальной сборной, который гарантировано столкнется с тонной хейта, но хотя бы рассмотреть его точно стоит. Ведущие команды Медиалиги давно говорят о готовности сыграть товарищеский матч с национальной сборной, но Карпин стоит стеной и к этой идее относится резко негативно.

С ним солидарно множество специалистов, хотя практика показывает, что товарищеские матчи московского «Динамо» с медийными клубами вызвали огромный интерес и не обернулись травмами профессиональных футболистов.

А когда еще экспериментировать, если не сейчас?

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