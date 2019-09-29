https://static.news.ru/photo/864ce502-e2e5-11e9-a163-fa163e074e61_660.jpg Алексей Спиридонов Фото: MaryG90/Wikimedia Commons

Волейболист уфимского «Урала» и болельщик футбольного клуба «Спартак» Алексей Спиридонов назвал настоящим праздником отставку главного тренера «красно-белых» Олега Кононова.

В России должны завтра объявить выходной. «Спартак» затянул с увольнением на 6 месяцев. Не справился — на выход! Не увидел, что полезного сделал этот тренер. Половина страны ждала пресс-конференцию, однако он на неё не явился, потому что трус, — сообщил РИА Новости Спиридонов.

Ранее News.ru писал, что руководство столичного футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2.