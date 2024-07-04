На чемпионате Европы по футболу не утихают скандалы на национальной почве. Последний случился после жеста защитника сборной Турции Мериха Демирала. Он повлек за собой расследование УЕФА. Что показал турецкий футболист и какие еще конфликты происходили на Евро-2024 в Германии — в материале NEWS.ru.

Что показал Демирал

Турецкий защитник Мерих Демирал оформил дубль в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вывел сборную в следующий этап. Футболист отпраздновал успех «волчьим салютом». Для исполнения этого жеста нужно сложить вместе средний и безымянный пальцы и сблизить их с большим. Он запрещен в Австрии — Турция играла с командой из этой страны. 

После матча Демирал выложил фото в соцсетях и подписал его фразой Мустафы Кемаля Ататюрка, первого президента страны: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком!» Цитата считается неофициальным девизом местных националистов.

«За этим нет скрытого сообщения. Мы все турки, я очень горжусь тем, что я турок, в этом и заключается смысл жеста. Я просто хотел продемонстрировать, насколько счастлив и как горжусь. Надеюсь, у меня будет еще больше возможностей показывать этот жест», — объяснил Демирал после игры.

Что еще могло стать причиной жеста

В Сети появилась версия, что жест был продемонстрирован в качестве ответа на ситуацию, произошедшую перед игрой. Один из швейцарских телеканалов показал австрийских болельщиков, которые под трек L’Amour Toujours итальянского DJ Джиджи Д’Агостино  (на Евро-2024 эта песня запрещена, поскольку ассоциируется с ксенофобией) выкрикивали лозунг «Германия – для немцев. Иностранцы – вон». Он популярен среди сторонников крайне правых взглядов. 

Турецкий защитник Мерих Демирал Фото: IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye/Global Look PresТурецкий защитник Мерих Демирал

Что означает «волчий салют»

Жест, который показал Демирал, ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки»). Это наиболее радикальная часть Партии националистического движения, которая придерживается идеологии турецкого национализма. 

В тюркской мифологии волчица считается прародительницей этой группы народов. Это же животное расположено на логотипе «Бозкурта» — организация активно участвовала в столкновениях между ультраправыми и левой оппозицией. В 1976-1980 годах в Турции в уличных битвах погибло более 5000 человек.

С 1990-х «Бозкурт» также ассоциируется с борьбой против курдского национального движения. В Австрии жест «волчий салют» запрещен с 2019 года и наказывается штрафом в €4000. В Германии, где проходит чемпионат Европы, подобного ограничительного закона нет. 

Как УЕФА отреагировал на жест Демирала

На жест футболиста в соцсетях отреагировал министр внутренних дел Германии. Нэнси Федер заявила, что нельзя использовать чемпионат Европы как платформу для расизма.

Турецкий защитник Мерих Демирал Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look PresТурецкий защитник Мерих Демирал

«Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать чемпионат Европы как платформу для расизма – абсолютно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и рассмотрит применение санкций», — сказала чиновница. 

УЕФА незамедлительно начал расследование из-за жеста турецкого защитника. В организации назначили инспектора, который рассмотрит «неподобающее поведение» футболиста. Игрока могут оштрафовать или дисквалифицировать на два матча. 

Как отреагировали на ситуацию в Турции

Турецкая сторона заявила, что данное действие является правомерным, так как жест не запрещен на территории Германии.

«„Волчий салют“ не является запрещенным символом в Германии. В этих обстоятельствах реакция властей Германии на действия господина Демирала сама может быть расценена как ксенофобская. Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа в рамках празднования гола, которое не было направлено против кого-либо», — заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

Какие еще межнациональные скандалы случились на Евро

Накануне матча сборной Сербии с командой Англии пострадали сербские болельщики. Фаны отдыхали в ресторане, когда на них налетели англичане и албанцы. Большинству нападавших удалось скрыться.

В драке поучаствовал даже сын президента Сербии Данило Вучич. В соцсетях публиковались кадры, где он обходит телохранителей и вступает в драку с англичанами.

Мирлинд ДакуФото: IMAGO/Justus Stegemann/Global Look PressМирлинд Даку

Позже во время матча между Хорватией и Албанией болельщики обеих команд кричали: «Убей серба». После окончания игры фанатов поддержал нападающий албанской сборной Мирлинд Даку, который выступает за российский «Рубин». После матча он взял в руки мегафон и выкрикнул агрессивные слова в адрес сербов. Публика одобрительно отреагировала.

«То, что произошло, - возмутительно, и мы попросим у УЕФА санкций, даже если это будет означать отказ от продолжения соревнований», — заявил Йован Сурбатович, генеральный секретарь Футбольного союза Сербии.

Турки устроили массовую драку с грузинами 

Еще одна драка случилась прямо во время футбольного матча — между грузинскими и турецкими болельщиками. Во время встречи этих сборных фанаты из Турции находились за воротами, а рядом с ними располагались поклонники грузинской команды. По ходу матча турки спрыгнули со своих мест, пришли в зону грузин и начали массовую драку с использованием стульев и подручных предметов.

На матче Румынии и Украины «появился» флаг ДНР

Telegram-канал Mash сообщил, что румынские болельщики пронесли на стадион в Мюнхене флаг ДНР. В качестве доказательства были приложены кадры из телетрансляции. 17 июня Румыния играла с украинской командой.

Позже выяснилось, что скриншоты фейковые. Фанаты не растягивали флаг ДНР в своем секторе — в реальной телетрансляции его нет.

Украинцы просили президентские выборы 

Украинцы тоже использовали Евро-2024 как площадку для политических заявлений. 21 июня во время матча сборной этой страны с командой из Словакии болельщики вывесили украинский флаг с надписью на английском "Дайте нам выборы". 

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

20 мая истек срок полномочий президента Владимира Зеленского. Выборы должны были состояться в марте, но были отменены из-за военного положения в стране.

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