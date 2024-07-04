«Волчий салют», призыв убить серба: Евро-2024 стал площадкой для ксенофобов

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Турецкий защитник Мерих Демирал

На чемпионате Европы по футболу не утихают скандалы на национальной почве. Последний случился после жеста защитника сборной Турции Мериха Демирала. Он повлек за собой расследование УЕФА. Что показал турецкий футболист и какие еще конфликты происходили на Евро-2024 в Германии — в материале NEWS.ru.

Что показал Демирал

Турецкий защитник Мерих Демирал оформил дубль в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вывел сборную в следующий этап. Футболист отпраздновал успех «волчьим салютом». Для исполнения этого жеста нужно сложить вместе средний и безымянный пальцы и сблизить их с большим. Он запрещен в Австрии — Турция играла с командой из этой страны.

После матча Демирал выложил фото в соцсетях и подписал его фразой Мустафы Кемаля Ататюрка, первого президента страны: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком!» Цитата считается неофициальным девизом местных националистов.

«За этим нет скрытого сообщения. Мы все турки, я очень горжусь тем, что я турок, в этом и заключается смысл жеста. Я просто хотел продемонстрировать, насколько счастлив и как горжусь. Надеюсь, у меня будет еще больше возможностей показывать этот жест», — объяснил Демирал после игры.

Что еще могло стать причиной жеста

В Сети появилась версия, что жест был продемонстрирован в качестве ответа на ситуацию, произошедшую перед игрой. Один из швейцарских телеканалов показал австрийских болельщиков, которые под трек L’Amour Toujours итальянского DJ Джиджи Д’Агостино (на Евро-2024 эта песня запрещена, поскольку ассоциируется с ксенофобией) выкрикивали лозунг «Германия – для немцев. Иностранцы – вон». Он популярен среди сторонников крайне правых взглядов.

Фото: IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye/Global Look Pres Турецкий защитник Мерих Демирал

Что означает «волчий салют»

Жест, который показал Демирал, ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки»). Это наиболее радикальная часть Партии националистического движения, которая придерживается идеологии турецкого национализма.

В тюркской мифологии волчица считается прародительницей этой группы народов. Это же животное расположено на логотипе «Бозкурта» — организация активно участвовала в столкновениях между ультраправыми и левой оппозицией. В 1976-1980 годах в Турции в уличных битвах погибло более 5000 человек.

С 1990-х «Бозкурт» также ассоциируется с борьбой против курдского национального движения. В Австрии жест «волчий салют» запрещен с 2019 года и наказывается штрафом в €4000. В Германии, где проходит чемпионат Европы, подобного ограничительного закона нет.

Как УЕФА отреагировал на жест Демирала

На жест футболиста в соцсетях отреагировал министр внутренних дел Германии. Нэнси Федер заявила, что нельзя использовать чемпионат Европы как платформу для расизма.

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Pres Турецкий защитник Мерих Демирал

«Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать чемпионат Европы как платформу для расизма – абсолютно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и рассмотрит применение санкций», — сказала чиновница.

УЕФА незамедлительно начал расследование из-за жеста турецкого защитника. В организации назначили инспектора, который рассмотрит «неподобающее поведение» футболиста. Игрока могут оштрафовать или дисквалифицировать на два матча.

Как отреагировали на ситуацию в Турции

Турецкая сторона заявила, что данное действие является правомерным, так как жест не запрещен на территории Германии.

«„Волчий салют“ не является запрещенным символом в Германии. В этих обстоятельствах реакция властей Германии на действия господина Демирала сама может быть расценена как ксенофобская. Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа в рамках празднования гола, которое не было направлено против кого-либо», — заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

Какие еще межнациональные скандалы случились на Евро

Накануне матча сборной Сербии с командой Англии пострадали сербские болельщики. Фаны отдыхали в ресторане, когда на них налетели англичане и албанцы. Большинству нападавших удалось скрыться.

В драке поучаствовал даже сын президента Сербии Данило Вучич. В соцсетях публиковались кадры, где он обходит телохранителей и вступает в драку с англичанами.



Фото: IMAGO/Justus Stegemann/Global Look Press Мирлинд Даку

Позже во время матча между Хорватией и Албанией болельщики обеих команд кричали: «Убей серба». После окончания игры фанатов поддержал нападающий албанской сборной Мирлинд Даку, который выступает за российский «Рубин». После матча он взял в руки мегафон и выкрикнул агрессивные слова в адрес сербов. Публика одобрительно отреагировала.

«То, что произошло, - возмутительно, и мы попросим у УЕФА санкций, даже если это будет означать отказ от продолжения соревнований», — заявил Йован Сурбатович, генеральный секретарь Футбольного союза Сербии.

Турки устроили массовую драку с грузинами

Еще одна драка случилась прямо во время футбольного матча — между грузинскими и турецкими болельщиками. Во время встречи этих сборных фанаты из Турции находились за воротами, а рядом с ними располагались поклонники грузинской команды. По ходу матча турки спрыгнули со своих мест, пришли в зону грузин и начали массовую драку с использованием стульев и подручных предметов.

На матче Румынии и Украины «появился» флаг ДНР

Telegram-канал Mash сообщил, что румынские болельщики пронесли на стадион в Мюнхене флаг ДНР. В качестве доказательства были приложены кадры из телетрансляции. 17 июня Румыния играла с украинской командой.

Позже выяснилось, что скриншоты фейковые. Фанаты не растягивали флаг ДНР в своем секторе — в реальной телетрансляции его нет.

Украинцы просили президентские выборы

Украинцы тоже использовали Евро-2024 как площадку для политических заявлений. 21 июня во время матча сборной этой страны с командой из Словакии болельщики вывесили украинский флаг с надписью на английском "Дайте нам выборы".

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

20 мая истек срок полномочий президента Владимира Зеленского. Выборы должны были состояться в марте, но были отменены из-за военного положения в стране.

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