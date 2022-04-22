Во Франции и Германии определились чемпионы национальных футбольных лиг

Сразу два победителя национальных футбольных чемпионатов определились в субботу, 23 апреля, в Европе. Досрочно чемпионами стали ПСЖ — во Франции и мюнхенская «Бавария» — в Германии.

ПСЖ упустил победу в домашнем матче Лиги 1 с «Лансом» (1:1), но стал недосягаемым для преследователей за четыре тура до окончания чемпионата. Это десятая победа клуба в истории и восьмая за последние десять лет. По количеству титулов во Франции ПСЖ повторил рекордное достижение «Сент-Этьена». Леонель Месси впервые стал чемпионом страны не в составе «Барселоны».

Также на домашнем стадионе очередной — десятый подряд — титул завоевала «Бавария», победившая основного преследователя — дортмундскую «Боруссию» (3:1). Ни один клуб из топ-5 европейских лиг не выигрывал национальный чемпионат так часто подряд. Всего мюнхенцы праздновали успех в чемпионате Германии 32 раза. Для нападающего «Баварии» Томаса Мюллера чемпионство стало в Бундеслиге 11-м, рекордным.

Ранее стало известно, что нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски в январе стал лучшим футболистом мира прошедшего года по версии ФИФА. Победа форварда в голосовании экспертов получилась безальтернативной. При этом он упомянул своего главного конкурента Лионеля Месси в числе лучших футболистов мира, в то время как аргентинец по отношению к поляку этого не сделал.