https://static.news.ru/photo/9abd4992-ddee-11e9-9b69-fa163e074e61_660.jpg Лев Яшин Фото: Юрий Моргулис/ТАСС

Внук легендарного вратаря Льва Яшина Василий Фролов рассказал, что с ним и его семьёй связывались по поводу учреждения премии имени спортсмена. Он заявил, что все родственники голкипера поддержали эту идею.

Фролов отметил, что лично присутствовал в Париже на пресс-конференции, посвящённой этому вопросу. Он подчеркнул, что во France Football искренне считают Яшина лучшим вратарём в истории футбола, поэтому и решили назвать трофей в его честь.

Внук вратаря рассказал, что пытается продолжать дело деда максимально хорошо и качественно. Фролов является главой школы вратарей имени Льва Яшина. Он хочет, чтобы в России появились голкиперы мирового уровня, передаёт телеканал « 360 ».

Как ранее писал News.ru, в футбольном клубе «Динамо» (Москва) рады, что французское издание France Football учредило награду лучшему вратарю мира имени Яшина. Представители команды добавили, что величайшее событие для отечественного футбола — выигрыш ЧЕ-1960 — случилось именно на французской земле и именно с Яшиным в воротах.