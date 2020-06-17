Власти Петербурга поблагодарили УЕФА за отложенный на год финал ЛЧ

https://static.news.ru/photo/1cc16936-b0c7-11ea-9cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга приветствуют решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе финала Лиги чемпионов, который должен был состояться в Северной столице в 2021 году, на 2022 год.

Позицию городских властей выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передаёт РИА Новости. По его словам, город очень дорожит правом проведения финала ЛЧ.

Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города, — заявил Беглов.

Губернатор отметил, что после Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира 2018 года Петербургу «очень важно провести на высоком уровне решающий поединок главного клубного турнира Европы». Поэтому Северная столица приложит все усилия для подготовки к этому финалу.

Беглов также напомнил, что Санкт-Петербург примет несколько матчей чемпионата Европы по футболу, также отложенного с 2020-го на 2021 год.

Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Поддерживаем это решение. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд, — подчеркнул губернатор.

Как писал NEWS.ru, УЕФА изменил график финалов ЛЧ из-за пандемии коронавируса. В 2021 году решающий матч сыграют в Стамбуле, который должен был принять финал текущего года. Матчи заключительных стадий Лиги чемпионов нынешнего сезона пройдут в формате «Финала восьми» в Лиссабоне 12–23 августа. Второй по значимости клубный турнир Старого Света — Лига Европы — будет доигран в Германии с 10 по 21 августа. Финал состоится в Кёльне. Решающие матчи турнира, помимо Кёльна, состоятся в трёх городах: Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене. Оставшиеся матчи 1/8 финала сыграют 5–6 августа.