Власти КНР заблокировали аккаунты в соцсетях футболиста лондонского «Арсенала» Месута Озила из-за его заявлений по дискриминации уйгуров в Синьцзяне (тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР).
Также закрыт местный фан-клуб игрока, в который входило 30 тысяч членов, удалены из поисковиков в стране имя полузащитника, а Центральное телевидение Китая сняло с эфира трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити», состоявшегося 15 декабря, пишет Telegraph. Кроме того, власти Китая хотят добиться от «Арсенала» извинений за заявление игрока.
Между тем в лондонском клубе отметили, что заявления футболиста — его личная точка зрения, а клуб всегда придерживается принципа невмешательства в политику.
Месут Озил в своём
Ранее Месут Озил заявил о своём желании уйти из сборной Германии в связи с дискриминацией. Незадолго до этих слов футболист сделал совместное фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, за что был раскритикован обществом. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия должна отреагировать на слова игрока о расизме в Немецком футбольном союзе, писал NEWS.ru.
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