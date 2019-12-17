https://static.news.ru/photo/8871281a-20a8-11ea-b540-fa163e074e61_660.jpg Месут Озил Фото: David Klein/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти КНР заблокировали аккаунты в соцсетях футболиста лондонского «Арсенала» Месута Озила из-за его заявлений по дискриминации уйгуров в Синьцзяне (тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР).

Также закрыт местный фан-клуб игрока, в который входило 30 тысяч членов, удалены из поисковиков в стране имя полузащитника, а Центральное телевидение Китая сняло с эфира трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити», состоявшегося 15 декабря, пишет Telegraph. Кроме того, власти Китая хотят добиться от «Арсенала» извинений за заявление игрока.

Между тем в лондонском клубе отметили, что заявления футболиста — его личная точка зрения, а клуб всегда придерживается принципа невмешательства в политику.

Месут Озил в своём Instagram обвинил Китай в нарушении прав уйгуров, написав, что Китай сжигает Коран, закрывает уйгурские мечети и школы, принуждает уйгуров селиться в лагерях, а женщин — выходить замуж за китайцев.

Ранее Месут Озил заявил о своём желании уйти из сборной Германии в связи с дискриминацией. Незадолго до этих слов футболист сделал совместное фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, за что был раскритикован обществом. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия должна отреагировать на слова игрока о расизме в Немецком футбольном союзе, писал NEWS.ru.