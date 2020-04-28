Власти Франции не разрешат возобновить чемпионат по футболу раньше августа

https://static.news.ru/photo/1cea6060-894a-11ea-b7ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Власти Франции с большой вероятностью могут запретить проведение матчей чемпионата страны по футболу до августа.

С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим самоизоляции. Отмечается, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп не позволит возобновить футбольную деятельность в стране в мае и продлит запрет до августа, сообщает L'Equipe.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение признать чемпионат страны по футболу завершённым без определения победителя.