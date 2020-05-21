Власти Азербайджана выразили готовность принять матчи ЕВРО

https://static.news.ru/photo/9d7802e0-9b61-11ea-a849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сообщила о готовности принять матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года в Баку. Правительство страны обеспечило все гарантии.

Соответствующие документы, подписанные должностными лицами, направлены в УЕФА, передаёт РИА Новости.

Евро-2020 был перенесён на год в связи с пандемией коронавируса. Матчи должны состояться в 2021 году в 12 городах: Баку, Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Компнгагене, Дублине, Риме, Амстердаме, Глазго, Бухаресте, Бильбао и Будапешне. Российское правительство также уже предоставило гарантии готовности провести матчи чемпионата.ё

Ранее NEWS.ru писал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) надеется завершить игровой сезон в августе.

УЕФА разработал специальный план, в котором говорится, что Лига чемпионов и Лига Европы, а также национальные чемпионаты будут доиграны в последнем месяце лета.