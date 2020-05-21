Власти Азербайджана выразили готовность принять матчи ЕВРО

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сообщила о готовности принять матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года в Баку. Правительство страны обеспечило все гарантии.
Соответствующие документы, подписанные должностными лицами, направлены в УЕФА,
Евро-2020 был перенесён на год в связи с пандемией коронавируса. Матчи должны состояться в 2021 году в 12 городах: Баку, Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Компнгагене, Дублине, Риме, Амстердаме, Глазго, Бухаресте, Бильбао и Будапешне. Российское правительство также уже предоставило гарантии готовности провести матчи чемпионата.ё
Ранее NEWS.ru писал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) надеется завершить игровой сезон в августе.
УЕФА разработал специальный план, в котором говорится, что Лига чемпионов и Лига Европы, а также национальные чемпионаты будут доиграны в последнем месяце лета.
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