«Власть потребует себе»: вратарь сборной о возвращении Семина в «Локомотив» Вратарь сборной СССР Кавазашвили: в случае возвращения в «Локомотив» Семин потребует всю власть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Семин

В случае если Юрий Семин вернется на пост главного тренера «Локомотива», он потребует, чтобы вся власть была в его руках, таким мнением с NEWS.ru поделился вратарь сборной СССР, «Спартака» и «Торпедо» Анзор Кавазашвили. По его словам, на иных условиях специалист работать не будет. Кавазашвили рассказал, что Семин является сложным человеком, однако при нем «железнодорожники» играли на высоком уровне и достигали значительных успехов.

Я думаю, что Юрий Павлович Семин в состоянии вернуться в команду, которую он создавал и держал в своих крепких руках, и опять работать на высоком профессиональном уровне. Он — истинный человек «Локомотива». Да, уходил со скандалом, но и это происходило не в первый раз. Все времена, когда он работал, связаны с большими успехами, — подчеркнул голкипер.

Кавазашвили признал, что Семин — непростой человек, и даже после многих лет дружбы с ним тяжело находить общий язык.

Если у Семина есть мнение, он будет его доказывать, кричать и убеждать. Но при нем команда играла! Может быть, было бы правильно сделать его одновременно и президентом, и главным тренером. Лично я не знаю, как правильно. Но в любом случае Семин при назначении потребует, чтобы вся власть была у него в руках. По-другому он работать не будет, — заметил вратарь сборной СССР.

Также Кавазашвили раскритиковал действия нынешнего руководства «железнодорожников». По его мнению, к катастрофическим последствиям для коллектива приводят бесконечные кадровые перестановки. Эксперт увидел в этом попытку «повторить» опыт бывших уже владельцев другого столичного коллектива — «Спартака».

Я давно говорил, что в управлении клубом руководство пошло на поводу у кого-то из высоких советников и решило, что надо «повторять» опыт московского «Спартака» при Леониде Федуне, который очень часто менял тренерский состав. Это, плюс регулярная смена спортивных директоров, приводило к бардаку в прекрасном коллективе. «Локомотив» получил плохой пример. И все началось с прихода на пост спортивного директора Томаса Цорна, который работал в «Спартаке» и ушел, не справившись с обязанностями. И тут же его подобрали «железнодорожники», — поделился взглядом на ситуацию бывший спартаковец.

Кавазашвили добавил, что работать надо со своими кадрами и следить за их успехами. Поэтому, считает он, Семину прямая дорога в «Локомотив».

Накануне стало известно, что главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр покинул свой пост. Спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн также ушел в отставку после разгромного поражения от «Сочи» со счетом 0:4.

Сейчас «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После 12 игр клуб смог набрать лишь девять очков.