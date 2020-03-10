https://static.news.ru/photo/6598b9ac-62ac-11ea-8a86-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кияев и Владимир Шаманов Фото: Футбольный Клуб «Оренбург» - ФК "Оренбург"/facebook.com

Президента футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев в ближайшее время покинет свой пост.

Принципиально решение принято, это вопрос времени, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Кияев был назначен временно исполняющим обязанности оренбургского клуба с 13 декабря 2018 года, с 31 мая 2019 года он стал исполнять обязанности без приставки «и.о».

Ранее в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:0. В составе победителей дубль оформил сербский нападающий оренбургской команды Джордже Деспотович, писал NEWS.ru.