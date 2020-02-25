https://static.news.ru/photo/d59bd6de-57b8-11ea-b00e-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун лишился $508 млн в результате падения индексов на фондовых биржах в разных странах из-за вспышки коронавируса.

Всего порядка 500 богатейших людей планеты потеряли за 24 февраля в общей сложности $139 млрд, сообщает Bloomberg. Федун оказался на третьем месте по этому показателю среди россиян.

Ранее Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдёт в Милане без зрителей, писал NEWS.ru.