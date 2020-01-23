То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ - полная ерунда, он всё знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось, — приводит слова Ротенберга РИА Новости.