Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин заранее согласовал арендное соглашение с сочинской командой.
То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ - полная ерунда, он всё знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось, — приводит слова Ротенберга РИА Новости.
Ранее Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен питерцам, писал NEWS.ru.