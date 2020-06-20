Владелец «Сочи» назвал чемпиона мира Рами обманщиком

https://static.news.ru/photo/35989460-b2e9-11ea-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Адиль Рами Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что французский защитник Адиль Рами не рассказал про свою травму при переходе в российскую команду.

На самом деле он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так. Обманул, он обманщик, ну, бывает и так, — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в феврале «Сочи» подписал контракт с Адилем Рами, который перешёл в команду из Краснодарского края в качестве свободного агента. Рами является чемпионом мира 2018 года в составе французской сборной, но на турнире в России он ни разу не вышел на поле. 34-летний француз выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель», «Милан» и «Фенербахче». Позднее было объявлено о расторжении контракта.