Владелец «Сочи» Борис Ротенберг похвалил молодёжь «Ростова»

https://static.news.ru/photo/7f7ffec6-b2e2-11ea-b65e-fa163e074e61_660.jpg Борис Ротенберг Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг положительно отметил молодых игроков «Ростова», которые вышли на поле в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

Для них это нормально в плане того, что они вышли и играли в большой футбол. Там классные пацаны играли, здорово играли. Прошедший матч для них — это школа, которая покажет, как и куда развиваться дальше. Это будущее российского футбола, — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.