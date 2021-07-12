Владелец «Краснодара» Галицкий заявил о болезни

Бизнесмен и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий признался в том, что болеет, поэтому перестал ходить на матчи команды. Он заявил об этом в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

Это не секрет для краснодарцев, я болею, и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи. Не могу столько общаться с клубом, сколько необходимо президенту. Но это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы, — сказал Галицкий.

Он добавил, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Точный диагноз предприниматель не назвал.

54-летний Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году, в 2011-м команда дебютировала в Российской премьер-лиге, а в 2020-м — в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне под руководством Виктора Гончаренко «Краснодар» занимает шестое место в РПЛ после восьми туров.