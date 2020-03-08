https://static.news.ru/photo/ab6d6986-6136-11ea-bd0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Владелец итальянского футбольного клуба «Новара» Маурицио Рулло заболел коронавирусом. Команда выступает в третьем по силе дивизионе Серии С.

Рулло заразился коронавирусом во время командировки в Германию. На данный момент он госпитализирован в одну из больниц Ломбардии, где ему подтвердили диагноз, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что все сотрудники клуба «Новара» совместно с медицинскими службами приняли необходимые меры профилактики и проверки, требуемые в подобном случае.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ответный матч полуфинала Кубка Италии между футбольным клубом «Наполи» и миланским «Интером» перенесён из-за распространения коронавируса в стране. Также был перенесён другой ответный матч полуфинала турнира между туринским «Ювентусом» и «Миланом», который должен был пройти 4 марта в Турине.