https://static.news.ru/photo/4dadf6fa-647c-11ea-847c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал «МАТЧ Премьер», Российская премьер-Лига и московские футбольные клубы приняли решение распространить среди владельцев абонементов столичных команд промокоды для бесплатной онлайн-подписки на тематический футбольный канал.

О порядке передачи промокодов для владельцев сезонных абонементов будет дополнительно сообщено на информационных ресурсах вещателя, РПЛ или клубов, — говорится в пресс-релизе «Матч ТВ».

Подписка будет действовать один месяц.

Ранее сообщалось, что матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве проведут с ограничением числа болельщиков. На матч будут допущены до 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. Такие меры приняты в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина «О введении режима повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавируса, писалNEWS.ru.