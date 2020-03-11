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Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга из-за угрозы коронавируса сыграет три ближайших матча Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей.

Все матчи чемпионата России до конца апреля пройдут без зрителей. Это касается игр чемпионата России с «Рубином», «Тамбовом» и московским «Динамо», — приводит сообщение министерства спорта Свердловской области РИА Новости.

В ведомстве отметили, что «никаких послаблений владельцам абонементов делаться не будет».

Ранее футбольный клуб ЦСКА приостановил продажу билетов на ближайшие домашние матчи чемпионата России, которые пройдут 15 марта с «Уфой» и 22 марта с «Зенитом», а футбольный клуб «Спартак» пока не принял решения относительно продаж билетов.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете до 10 апреля проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников свыше пяти тысяч человек. Это связано с распространением инфекции коронавируса.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.