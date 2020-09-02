Владельца «Спартака» оштрафовали на 200 тысяч за угрозы сняться с РПЛ

https://static.news.ru/photo/9ae2115c-ed18-11ea-8f73-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: spartak.com

Комитет по этике РФС вынес решение по инциденту с владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном, который после неудовлетворительного для его команды результата игры с «Сочи» грозился снять команду с чемпионата из-за судейства.

Тогда встреча закончилась вничью — 2:2. За первые 15 минут «Спартак» забил два гола, однако впоследствии в ворота «красно-белых» арбитр назначил два пенальти (последнее — на 90-й минуте), которые многими представителями футбольной общественности были признаны спорными. После ничьей с «Сочи» Федун и озвучил свою угрозу.

Как сообщил глава комитета по этике РФС Семён Андреев, владелец московского клуба оштрафован.

Федун оштрафован на 200 тысяч рублей. Ему вынесено замечание. Это решение комитета, члены которого посчитали, что его высказывания недопустимы, — цитирует пресс-служба Андреева.

Как ранее писал NEWS.ru, мать российского арбитра Василия Казарцева пожаловалась на травлю после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».

По её словам, семья арбитра столкнулась с настоящими испытаниями.