Витория отказался расторгать контракт со «Спартаком»

Португальский специалист Руй Витория не согласен с решением руководства московского «Спартака» и отказывается расторгать контракт с клубом. Как сообщает «Матч ТВ», по этой причине итальянец Паоло Ваноли не может возглавить команду.

К утру среды Паоло Ваноли всё ещё не объявлен в качестве главного тренера «Спартака», так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория. Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении, — сообщает источник, близкий к ситуации.

Витория известен по работе с португальскими командами «Фатима», «Пасуш де Феррейра», «Витория» и «Бенфика», а также «Ан-Насром» из Саудовской Аравии. Летом 2021 года португалец возглавил «Спартак». Под его руководством «красно-белые» провели 26 матчей, в которых одержали девять побед, потерпели 11 поражений и восемь раз сыграли вничью. В последней встрече «красно-белые» разгромно уступили «Сочи» — 0:3.

В свою очередь в бытность карьеры игроком Ваноли защищал цвета таких команд, как «Венеция», «Эллас Верона», «Парма», «Фиорентина», «Болонья» и «Рейнджерс». В качестве тренера он возглавлял юниорские сборные Италии разных возрастов, а также ассистировал Антонио Конте во время его работы со взрослой национальной командой Италии, а также с «Челси» и «Интером».

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что испытывает радость от того, что тренерский штаб Руя Витории уходит из «Спартака» с высоко поднятой головой. По его мнению, португальский специалист и его помощники добились высокого результата, несмотря на абсолютное безразличие со стороны руководства клуба.