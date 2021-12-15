Витория отказался расторгать контракт со «Спартаком»
Сергей Стариков
Сергей Стариков
10:30, 15 декабря 2021
Португальский специалист Руй ВиторияФото: vk.com/fcsm_official
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Португальский специалист Руй Витория не согласен с решением руководства московского «Спартака» и отказывается расторгать контракт с клубом. Как сообщает «Матч ТВ», по этой причине итальянец Паоло Ваноли не может возглавить команду.
К утру среды Паоло Ваноли всё ещё не объявлен в качестве главного тренера «Спартака», так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория. Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении, — сообщает источник, близкий к ситуации.
Витория известен по работе с португальскими командами «Фатима», «Пасуш де Феррейра», «Витория» и «Бенфика», а также «Ан-Насром» из Саудовской Аравии. Летом 2021 года португалец возглавил «Спартак». Под его руководством «красно-белые» провели 26 матчей, в которых одержали девять побед, потерпели 11 поражений и восемь раз сыграли вничью. В последней встрече «красно-белые» разгромно уступили «Сочи» — 0:3.
В свою очередь в бытность карьеры игроком Ваноли защищал цвета таких команд, как «Венеция», «Эллас Верона», «Парма», «Фиорентина», «Болонья» и «Рейнджерс». В качестве тренера он возглавлял юниорские сборные Италии разных возрастов, а также ассистировал Антонио Конте во время его работы со взрослой национальной командой Италии, а также с «Челси» и «Интером».
Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что испытывает радость от того, что тренерский штаб Руя Витории уходит из «Спартака» с высоко поднятой головой. По его мнению, португальский специалист и его помощники добились высокого результата, несмотря на абсолютное безразличие со стороны руководства клуба.