Витория о втором матче с «Лестером»: «У нас будет иная стратегия»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с английским «Лестером» в рамках четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы. Слова португальского наставника приводит Sport24.

Мы знаем, что мы сделали в первом матче. У нас будет завтра иная стратегия. Нужно обращать внимание на мелкие детали. В конце концов, мы забили три мяча, — заявил Витория.

Матч четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» пройдёт 4 ноября на стадионе «Кинг Пауэр». В первой встрече английская команда взяла верх со счётом 4:3. В составе победителей покером отметился замбийский форвард Патсон Дака.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что ему больно смотреть на происходящее в «Спартаке». По его словам, команда располагает необходимыми ресурсами и футболистами, чтобы добиваться высоких результатов, а по факту занимает не своё место.