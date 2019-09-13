https://static.news.ru/photo/9b4e8fa4-d611-11e9-99a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.fc.vitebsk.by

Белорусский футбольный клуб «Витебск» объявил о переходе нападающего Александра Прудникова, который до этого выступал за армянский «Алашкерт».

Подробности соглашения игрока с клубом не разглашаются. «Витебск» на страницах своего официального сайта поприветствовал форварда, который является воспитанником московского «Спартака». За «красно-белых» футболист провёл больше 30 матчей.

В чемпионате Армении Прудников в 12 матчах смог трижды поразить ворота соперника. «Витебск» стал четвёртой заграничной командой футболиста. Ранее он выступал за пражскую «Спарту», юрмальский «Спартак» и вышеназванный «Алашкерт».

Также ранее он выступал за «Терек», «Томь», «Анжи», «Кубань», «Аланию», «Рубин», «Динамо», «Амкар», «Оренбург».

News.ru писал, что Российский футбольный союз ответил на критику со стороны московского «Локомотива».