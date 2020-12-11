«Вите надо выйти»: во всех проблемах ЦСКА виноват Гончаренко

Существует номинация премии Минспорта «Гордость нации», а нужно учредить «Позор года», в котором московскому ЦСКА точно не было бы равных. Ноль побед в группе Лиги Европы, которую «смертельной» назвать точно нельзя («Динамо» Загреб, «Вольфсберг», «Фейеноорд»). Выходить из неё можно и нужно было, но в итоге «армейцы» завершили сезон на почётном четвёртом месте. Евровесна «красно-синим» снится уже третий год подряд, а мечты болельщиков подняться выше последнего места можно перенести ещё на сезон (если повезёт). В целом им не привыкать — за последние девять лет ЦСКА выходил из группы лишь однажды — в сезоне 2017/18 (даже дошёл до четвертьфинала). Как изменить ситуацию — в материале NEWS.ru.

Разбирать заключительную игру, которая в общем-то ничего не определяла ни для лидеров группы — хорватского «Динамо», ни для аутсайдеров, нет смысла. Да и что говорить? Всё было решено ещё до начала матча (3:1. Поражение «армейцев»), когда Виктор Гончаренко не взял с собой в Хорватию Николу Влашича, Марио Фернандеса, Алана Дзагоева, Хёрдура Магнуссона и Чидеру Эджуке. Но смогли бы они изменить ход действий? Отнюдь.

Первый тайм московская команда откровенно проспала — ни опасных ударов, ни ударов в створ, ни надёжной защиты, которая бы не позволила пропустить два мяча. Во второй половине игры команды лишь за минуту обменялись голами (полузащитник «Динамо» Лирим Кастрати отличился на 75-й, ответом послужил удар Кристияна Бистровича на 76-й) и уехали дальше: «Динамо» — в евровесну, ЦСКА — в холодную Москву. Но даже это не так расстраивает, как тот факт, что ЦСКА стал первым российским клубом, которому не удалось одержать победу ни в одном матче на групповой стадии Лиги Европы, формат которого определён с сезона 2009/10.

vk.com/pfc_cska

Футбольный агент Дмитрий Селюк признался, что крайне симпатизирует ЦСКА, и смотреть, как «убивают» команду уже несколько лет — больно. По его мнению, главная проблема «армейцев» — в оказанном кредите доверия белорусскому специалисту Виктору Гончаренко.

Кто вообще сказал, что это хороший специалист? В белорусском БАТЭ выступал? Серьёзно? Главная проблема ЦСКА решится, если убрать специалиста. Он не справляется, это видно. Раньше он просил молодёжь, затем не было трансферов. Теперь есть всё, но игра беззубая, это только показывает класс Гончаренко, — подчеркнул агент.

По словам Селюка, Виктор Михайлович как будто околдовал всё руководство, при всём уважении к Роману Бабаеву (генеральный директор ЦСКА. — NEWS.ru).

Посмотрите, вон, Доменико Тедеско (главный тренер футбольного «Спартака». — NEWS.ru ) и Сандро Шварц (главный тренер московского «Динамо». — NEWS.ru) меняют команды за несколько месяцев. А Гончаренко за четыре года всё время на последнем месте в еврокубках, — сказал агент корреспонденту NEWS.ru.

За четыре года работы в ЦСКА Гончаренко дважды становился серебряным призёром чемпионата и дважды занимал четвёртое место. Вроде бы стабильность, но роста нет. К трансферной кампании, которую летом провёл белорусский специалист, вопросов пока больше, чем ответов. Прославленный Адольфо Гайч пока выглядит максимально нестабильно, Бруно Фукса не видно и не слышно, иногда на поле мелькают Бахтиёр Зайнутдинов и Эджуке. Но этого мало для борьбы за чемпионство, о котором грезит белорус.

Гончаренко — не тренер ЦСКА, он специалист уровня «Уфы» или «Тамбова», где выращивают молодых и продают. Ни один клуб, включая «Барселону», на своих воспитанниках не выезжает. Ждать всё время, ласкающее слух, что скоро будут воспитанники — бред. Как не было хорошего опорного полузащитника, так и нет. Хорошо хоть Карпова посадили, а то сам всё привозил, — отметил он.

По мнению агента, трансферы, кроме Эджуке, пока не самые лучшие.

Тренер утыкается в свои же тактические заготовки. ЦСКА не может ни гол забить, ни атаку серьёзную провести. Он строит игру через одного Влашича, которому оказывают большую услугу. Но ЦСКА должен играть не только на хорвата — перекрой его, никто не бьёт. Головой мало кто играет, — добавил Селюк.

К слову, летом пошли слухи о желании лидера «армейцев» Николы Влашича покинуть команду из-за отсутствия Лиги чемпионов. Тут бы в Лиге Европы научиться играть и в играх с «Фейеноордом» не пропускать. После матча главный тренер признал, что удерживать Николу не будет, если тот примет решение уйти из столичного клуба.

Никола Влашич Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У него очень высокий потенциал. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Уход Николы может отразиться в лучшую сторону для команды. Он сумел в Москве себя раскрыть, набраться необходимого опыта, чтобы двигаться дальше. И команде необходимо расти, а не выстраивать игру вокруг одного хорвата.

Не хочу что-то плохое говорить про Гончаренко, а то ещё назовут потом расистом, но у него больше балканский крен (Бистрович, Бийол, Влашич). Влашич — хорош, пришёл, сделал имя. Гончаренко построил всё вокруг него, но сейчас соперники читают, как ЦСКА играет, команде труднее забивать. Когда последний раз Сигурдссон и Чалов забивали? Всё развитие вокруг одного Влашича, — заявил агент.

Как отмечает Селюк, сам Гончаренко становится заложником Николы.

Вспомните, ведь в «Эвертоне» он себя не показывал, там был командный футбол, никто не делал из него звезду, а тут он прима-балерина — и это одна из ошибок Гончаренко. ЦСКА должен играть таким образом, чтобы соперник не понимал, откуда гол прилетел. Если закрыть Влашича, то очень сложно ЦСКА что-либо сделать. Так что пора хорвата отпустить, здесь он сделал всё возможное, — убеждён Селюк.

Вполне логично, что такие показатели на европейской арене могут вызвать сомнение у руководства в целесообразности дальнейшего сотрудничества с 43-летним специалистом. 11 декабря в СМИ уже появилась информация, что о дальнейшей работе Гончаренко в ЦСКА будет ясно после заключительных матчей с «Уралом» и «Ростовом» перед зимней паузой. Более того, как сообщает «Чемпионат», одним из кандидатов на пост наставника называют Василия Березуцкого, который вошёл в тренерский штаб команды в августе текущего года.

Я давно говорил и продолжу утверждать, что Вите надо выйти. И когда он выйдет, все поймут, что я был прав. С большим уважением отношусь к Васе Березуцкому. Он пропитан потом и кровью ЦСКА, мотивирован. Он в десять раз лучше, чем Гончаренко. Он как никто другой знает всю специфику, внутреннюю кухню и сможет наладить работу в команде, — заключил Селюк.

На момент выхода материала NEWS.ru так и не получил ответа из клуба. Вероятно, это значит, что слухи распространяются совсем не на пустом месте. А ведь ещё несколько недель назад никто и подумать о подобном не мог — Гончаренко вывел ЦСКА на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, болельщики его восхваляли, а критики были нейтральны. Что же, до конца первой части чемпионата осталось всего ничего.