«Видимо, им налили виски»: Милонов о причинах проигрыша Украины Уэльсу Депутат ГД Милонов после проигрыша Украины Уэльсу заявил, что британцы могли подпоить соперника

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Депутат Госдумы Виталий Милонов подвёл итоги решающего стыкового матча за выход на чемпионат мира-2022 года, в котором сборная Украины проиграла Уэльсу, сообщает Metaratings.ru. Такой результат вызвал у политика недоумение.

Если бы сборная Украины встретилась со сборной России в стыковых матчах, то шансов было бы намного меньше, чем в матче с Уэльсом. Странно, что матч прошёл в выходной день. Видимо, британцы налили им шотландского виски, подпоили, чтобы они проиграли такой слабой команде, — заявил Милонов.

Депутат назвал нелепым событием автогол полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, который оказался единственным в матче. Он также заявил, что теперь украинцы поедут на мундиаль в Катар в качестве туристов.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко, комментируя поражение украинцев, отказался считать его неожиданным. По словам игрока, Уэльс — очень сильная и сбалансированная команда.