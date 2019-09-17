https://static.news.ru/photo/6d7847aa-d959-11e9-a36b-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый вице-спикер Госдумы РФ, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков призвал футбольный клуб «Краснодар» не отворачиваться от Павла Мамаева в трудной жизненной ситуации.

По словам Жукова, которые приводит РИА Новости , Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут восстановить физическую форму и вернуться на футбольное поле, если проявят волю и старание. Вице-спикер призвал дать футболистам шанс.

«Зенит» поступил верно, дал шанс Кокорину вернуться в большой футбол. Трудно советовать «Краснодару», который ранее заявлял о желании расторгнуть контракт с Мамаевым, но моё мнение — им стоило бы поддержать Павла в его ситуации, — заключил Жуков.

Павел Мамаев и Александр Кокорин были осуждены за хулиганские действия и участие в нескольких потасовках. Как передавал News.ru, утром 17 сентября футболисты вышли на свободу, после того как суд удовлетворил их ходатайства об условно-досрочном освобождении.