Первый вице-спикер Госдумы РФ, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков призвал футбольный клуб «Краснодар» не отворачиваться от Павла Мамаева в трудной жизненной ситуации.
По словам Жукова, которые приводит
«Зенит» поступил верно, дал шанс Кокорину вернуться в большой футбол. Трудно советовать «Краснодару», который ранее заявлял о желании расторгнуть контракт с Мамаевым, но моё мнение — им стоило бы поддержать Павла в его ситуации, — заключил Жуков.
Павел Мамаев и Александр Кокорин были осуждены за хулиганские действия и участие в нескольких потасовках. Как передавал News.ru, утром 17 сентября футболисты вышли на свободу, после того как суд удовлетворил их ходатайства об условно-досрочном освобождении.