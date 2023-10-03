Вице-президент УЕФА извинился за предложение допустить юношей из России

Фото: Пресс-служба Шведского футбольного союза

Карл-Эрик Нильссон

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон извинился из-за того, что его позицию по допуску юношеских сборных России восприняли неправильно, сообщается на сайте Шведской спортивной конфедерации. По мнению футбольного чиновника, в УЕФА хотели бы, чтобы детей не наказывали за действия взрослых.

Исполком УЕФА 26 сентября допустил юношеские сборные России до международных турниров. Свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. Нильссон проголосовал за допуск россиян к турнирам, хотя Шведская футбольная ассоциация заявила об отказе своих команд играть с россиянами.

Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию. Это так. Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми, — пояснил Нильссон.

Кроме него за допуск россиян к турнирам проголосовал итальянец Габриэле Гравина. Против были три других вице-президента УЕФА — британцы Дэвид Гилл, Лаура Макаллистер и поляк Збигнев Бонек.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что допуск до международных соревнований мужских и женских национальных команд России по футболу до 17 лет является сюрпризом. Функционер, однако, не считает, что это означает скорое возвращение взрослых команд на международную арену. Он считает, что возвращение россиян на турниры невозможно до окончания СВО.