Вице-президент «Монако» Петров вошёл в совет директоров французской лиги

https://static.news.ru/photo/80687a7c-f395-11ea-b976-fa163e074e61_660.jpg Олег Петров Фото: MANDOGA MEDIA /Global Look Press

Вице-президент футбольного клуба «Монако» российский гражданин Олег Петров стал членом совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Об этом сообщает пресс-служба монегасков. Выборы членов совета прошли в четверг, 10 сентября.

Петров стал вице-президентом клуба с Лазурного берега в феврале 2019 года. С 2011 года владельцем «Монако» является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. В составе клуба с 2018 года присутствует ещё один россиянин — полузащитник Александр Головин.

Под эгидой LFP проходят розыгрыши двух сильнейших футбольных дивизионов Франции — Лиги 1 и Лиги 2.

5 сентября стало известно, что у вратаря «Монако» Бенджамена Леконта выявлен коронавирус, передавал NEWS.ru. Ранее СМИ писали о подозрении на COVID-19 у двух относящихся к команде людей, одним из которых мог быть главный тренер Нико Ковач.