Как только стало известно, что 10% болельщиков смогут попасть на матчи Российской премьер-лиги, последовали первые разговоры о необходимости сохранить гостевую квоту. Официальных решений по данному вопросу не было, но это не помешало футбольному клубу «Ростов» сыграть на опережение. На его сайте появилось объявление о том, что болельщики команды смогут попасть на игру 23-го тура, которая состоится 19 июня в Сочи. Как получилось, что одни российские клубы смогли воспользоваться гостевой квотой, а другие — нет, и есть ли предпосылки к тому, что ситуация станет одинаковой для всех, рассказывает NEWS.ru.

Отметим сразу: гостевая квота будет распространяться не на всех болельщиков «Ростова». На игру смогут попасть лишь те, кто приехал на отдых по путёвке или те, кто имеет договор аренды, или свидетельство о праве собственности, или регистрацию. Но и это не всё. На стадион допустят фанатов, пребывающих в Сочи более 14 дней (чтобы ранее прошёл необходимый период обсервации). Также нужно будет предъявить справку, подтверждающую отсутствие COVID-19. В общем, любишь футбол в период коронавируса — принимай и условия.

Но как бы там ни было, уже 19 июня многие болельщики «Ростова» смогут стать первыми футбольными гостями после рестарта чемпионата, в то время как фанаты остальных команд такой возможности лишены. Да, это не массовые выезды, которые мы привыкли наблюдать (они по-прежнему находятся под запретом). Да, с таким перечнем задач даже тем, кто уже находится в Сочи, тяжело будет попасть на матч. Однако руководители «Ростова» и «Сочи» постарались подумать обо всех, а не только о владельцах абонементов, как некоторые. Почему же другие команды не разработали свой план действий в отношении гостевых квот?

Несомненно, статус Сочи как курортного города сыграл немаловажную роль, но были и другие обстоятельства, на которые важно обратить внимание. Во-первых, «Сочи» и «Ростов» — это команды из одного региона. В плане передвижения — минимальные затраты усилий. Во-вторых, допуск гостей происходит в строгом соответствии с предписанными мерам безопасности. Справки, обсервация — не самое приятное, ибо усложняет процесс посещения футбольных матчей, но в нынешних реалиях без этого никак. Отсюда вопрос: что мешало представителям других клубов взять за основу хотя бы эти два принципа и решить проблему в пользу болельщиков гостевых команд? Многие российские клубы находятся в территориальной близости друг к другу. Из Москвы в Тулу можно добраться на машине за два часа, из столицы в Питер — за семь-восемь часов, из Казани в Уфу — за шесть. Про четыре московские команды мы вообще молчим. К тому же по всей стране действует свободное железнодорожное и авиасообщение, постепенно ослабевают карантинные меры. Заранее сделать справку и отправиться в любую точку России видится не самой невыполнимой задачей.

Никто же не просит от доступных 10% половину отдавать гостям. Даже минимальный процент от этого числа уже воспринимался бы совсем иначе. Конечно, когда перед тобой стоит выбор между владельцами абонементов и всеми остальными болельщиками, то тяжело оставаться справедливым. Но ведь во многих командах первые из них превосходят 10-процентный показатель. Раз и так интересы не всех власть имущих удастся удовлетворить, то почему нельзя было распределить какую-то часть между другими секторами, уделив внимание, в том числе, и гостям. Кажется, это было бы более верным решением для всех. Справедливости ради стоит отметить, что у «Сочи» — в разы меньше количество абонементов — 760, а у «Зенита», например, 20 тысяч, поэтому, возможно, им было проще пойти на такой шаг.

Но есть во всей этой истории и лучики надежды. Кажется, другие клубы решили дождаться последующего ослабления ограничений. В принципе, их ожидания небеспочвенны. Неделю назад мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением на тему того, что уже в июле, если позволит эпидемиологическая ситуация, будет доступно свободное посещение спортивных мероприятий. Вслед за этим появилась информация о том, что квоту в 10% болельщиков могут увеличить до 30%. Видимо, в самом скором будущем в России абсолютно все смогут свободно ходить на футбол.