«Везде охранники с оружием»: бельгийский футболист рассказал о Махачкале

Бельгийский футболист Микаэль Лумб, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», рассказал об атмосфере в Махачкале во время матчей с местным «Ажни». Слова игрока приводит «Чемпионат.com».
Помню, как меня удивила поездка на гостевой матч с «Анжи». Мы прибыли туда только в день игры, так как нам объяснили, что прилетать накануне небезопасно. В самой Махачкале кругом были охранники в масках с оружием, — сказал Лумб.
Он добавил, что это стало для него сюрпризом, ведь он не видел ничего подобного в других странах, где играл.
Лумб выступал за «Зенит» с 2010 по 2012 годы и вышел на поле всего в трёх официальных матчах.
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