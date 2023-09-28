Ветеран «Спартака» высказался о бойкоте турниров с участием России U17 Анзор Кавазашвили высказался о бойкоте турниров с участием России U17

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анзор Кавазашвили

Юношеские сборные, отказавшиеся принимать участие в матчах с юношеской командой России, должны получить техническое поражение, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его мнению, зарубежные команды в любом случае вернутся на турниры, в которых будет участвовать Россия.

Есть очень хорошая статья в уставе УЕФА и ФИФА. Нарушившая устав команда получит техническое поражение и до свидания! Первый год пропустят, второй год пропустят, на третий год приползут обратно, — сказал Кавазашвили.

Кавазашвили также поделился мнением о действиях, которые необходимо принять Российскому футбольному союзу (РФС) для урегулирования ситуации с международными футбольными организациями.

Осталось президенту РФС Александру Дюкову обратиться с УЕФА и ФИФА с нотой протеста. Организации нарушают все принципы честной игры и честных отношений между соперниками, — отметил он.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА объявил о допуске к своим международным соревнованиям российские молодежные сборные. Взрослые российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА после начала СВО в конце февраля 2022 года.