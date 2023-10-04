Ветеран «Спартака»: Англия и Ирландия могут не пустить россиян на Евро-2028 Анзор Кавазашвили предрек недопуск россиян на Евро-2028 в Англии и Ирландии

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анзор Кавазашвили

Власти Великобритании и Ирландии могут не пустить национальную команду России на территорию этих стран для участия в чемпионате Европы 2028 года, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его мнению, все санкции в отношении российских спортсменов возможны из-за последних решений европейских спортивных руководителей.

Все возможно, вы же видели, что на Россию было запущено. Какой подняли хайп! Уже восстали против допуска юношеских команд. Только каким образом власти стран будут принимать такое решение, отличное от решения УЕФА, непонятно, — сказал Кавазашвили.

4 октября стало известно, что чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии.

Ранее исполнительный комитет УЕФА объявил о допуске к своим международным соревнованиям юношеских сборных России (до 17 лет). Взрослые российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА после начала СВО в конце февраля 2022 года.

Глава УЕФА Александр Чеферин назвал условие возвращения всех российских команд в европейский футбол. По его словам, это произойдет после завершения СВО.