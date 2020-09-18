Ветеран ФК «Динамо» о вылете команды из Лиги Европы: «Полная апатия»

https://static.news.ru/photo/ef0acf28-fa7c-11ea-b661-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Динамо» Москва/vk.com

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй, комментируя вылет команды из Лиги Европы, заявил, что его разочаровали игроки.

По его словам, футболистам безразлично, что это за клуб. Никто не пытался переломить ход игры.

Эмоции от матча даже не могу охарактеризовать. Сказать, что это было печально и горько, слишком мягко. Какое-то разочарование, знаете. Это как ребёнок, который ожидает сюрприз, но не получает его. У меня было то же самое. Дело даже не в результате, который, конечно, накладывает отпечаток, больше убивает безразличие людей, выходящих на футбольное поле под маркой «Динамо». Такое ощущение, что им абсолютно без разницы, что это за клуб, куда они приехали, за кого они играют. Полная апатия, — отметил спортсмен в разговоре с РИА Новости.

При этом Пильгуй добавил, что главный тренер команды Кирилл Новиков не является виновником таких неудовлетворительных результатов. Он считает, что виноваты во всём игроки.

Если у тебя есть исполнители, то любой тренер справится с командой, которая у него есть. А когда люди без души, как ты их ни настраивай, как ты их ни готовь, толку не будет. Либо ты живёшь футболом, либо ты просто ремесленник. Пока не будет команды единомышленников, сложно будет на что-то рассчитывать, — подытожил экс-вратарь «бело-голубых».

Как ранее писал NEWS.ru, московское «Динамо» официально открыло еврокубковый сезон для России так, что лучше бы и не открывало. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы «бело-голубые» в выездном матче бездарно проиграли тбилисскому «Локомотиву» (1:2) и выбыли из борьбы, даже не сделав одного шага в сторону группового турнира.