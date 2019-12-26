Фото: ФК РОТОР-2 ⭐️ дубль ФК РОТОР/vk.com

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу. На эти цели будет выделено более 3,5 млрд рублей.

Программой определён перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут полностью или частично финансироваться за счёт федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга, — говорится в пояснительной записке к постановлению. Из 3,54 млрд...