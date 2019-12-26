Олег Веретенников Олег Веретенников Фото: ФК РОТОР-2 ⭐️ дубль ФК РОТОР/vk.com

Главный тренер футбольного клуба «Ротор-2» легендарный Олег Веретенников покинул волгоградскую команду по собственному желанию, сообщает пресс-служба «сине-голубых».

Отмечается, что специалист написал заявление об уходе, руководство «сине-голубых» удовлетворило его просьбу.

Случившееся стало для клуба неожиданностью, но мы уважаем решение Олега Александровича, — говорится в сообщении.

По сообщению «Чемпионата», бывший футболист сборной России станет помощником Леонида Слуцкого в казанском «Рубине».

Слуцкий стал главным тренером «Рубина» 19 декабря. Соглашение рассчитано на пять лет, писал NEWS.ru.

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