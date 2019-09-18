Во время Московского марафона в «Лужниках» за спортсменами будут следить велосипедисты-медики, заявил директор соревнования Дмитрий Тарасов.
У нас прекрасная команда медиков, около 115, которые будут находиться на финише. В этом году мы ввели нововведение — велосипедисты-медики, которые начнут маршрут от парка «Зарядье», — сказал Тарасов на пресс-конференции.
Директор марафона надеется, что во время забега, который пройдёт 22 сентября, погода будет прохладной и тогда участники намного легче смогут преодолеть маршрут.
Ранее сообщалось, что победитель марафона получит около 400 тысяч рублей, писал News.ru.