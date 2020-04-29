Ведущие клубы АПЛ планируют возобновить тренировки 11 мая

https://static.news.ru/photo/b5e85464-89f6-11ea-851a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Balk/Global Look Press

Ведущие клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) планируют возобновить тренировочный процесс 11 мая.

При этом ряд команд могут начать тренировки на неделю раньше, но смогут проводить занятия только в небольших группах, сообщает The Telegraph.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что руководство команд, выступающих в Английской премьер-лиге, в пятницу, 1 мая, в ходе видеоконференции обсудит планы по завершению текущего сезона в июне. Футбол в страну может вернуться 8 июня, тогда команды успеют сыграть оставшиеся матчи до конца июля, писал NEWS.ru.