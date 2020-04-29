Ведущие клубы АПЛ планируют возобновить тренировки 11 мая

Ведущие клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) планируют возобновить тренировочный процесс 11 мая.
При этом ряд команд могут начать тренировки на неделю раньше, но смогут проводить занятия только в небольших группах, сообщает The Telegraph.
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что руководство команд, выступающих в Английской премьер-лиге, в пятницу, 1 мая, в ходе видеоконференции обсудит планы по завершению текущего сезона в июне. Футбол в страну может вернуться 8 июня, тогда команды успеют сыграть оставшиеся матчи до конца июля, писал NEWS.ru.
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