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Госкорпорация ВЭБ.РФ начала поиск инвесторов для московского футбольного клуба ЦСКА.

Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Сделка улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов, — цитирует первого зампреда ВЭБ.РФ Михаила Кузовлева РБК.

Переговоры с инвесторами уже ведутся.

Ранее стало известно, что госкорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции. Это будет временной мерой, чтобы дать возможность клубу развиваться. Долг клуба образовался в результате строительства стадиона «ВЭБ Арена», на которое ВЭБ в 2013 году выдал кредит в $240 млн, писал NEWS.ru.