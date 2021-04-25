Василий Уткин сравнил свою болезнь со свободой слова

https://static.news.ru/photo/5fcf230e-a5bc-11eb-9127-96000091f725_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист, блогер и телекомментатор Василий Уткин заразился коронавирусом. Об этом он в привычной едкой и ироничной манере сообщил на своей странице в Twitter, сравнив свою болезнь со свободой слова.

21 апреля Уткин уже сообщал своим подписчикам, что свежий выпуск его авторской программы «Футбольный клуб» не выйдет в положенные сроки из-за болезни. Однако тогда журналист поспешил отметить, что «тест отрицательный, простуда».

В рамках очередного тура РПЛ 25 апреля пройдет так называемое дерби всея Руси — «Спартак» против ЦСКА. Соперники, потерявшие шансы на чемпионство, отчаянно ведут борьбу за еврокубковые места. После 26 туров команды разделяет одно очко, а предыдущие свои матчи обе команды проиграли с одинаковым счётом 0:3 — «Спартак» в чемпионате уступил «Уфе», а ЦСКА в полуфинале Кубка России был разгромлен «Локомотивом».