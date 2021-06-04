Василий Уткин раскритиковал вратаря сборной России

https://static.news.ru/photo/2e11e34c-c542-11eb-b8a2-96000091f725_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер Василий Уткин прокомментировал решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова назначить Антона Шунина основным вратарём национальной команды. Своим мнением блогер поделился на своей странице в Telegram-канале.

По мнению Уткина, иного решения не могло быть, так как остальные кандидатуры не претендовали на роль номера один в сборной.

Но это не меняет того обстоятельства, что Антон Шунин при всём уважении — точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. Ну, и СССР, конечно. То есть за все время. Можно поспорить насчет Нигматуллина образца 2002 года, но это будет очень недолгий спор, и я его не начну, — написал Уткин.

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Сборная России проведёт первый матч против бельгийцев 12 июня.

Ранее сообщалось, что блогер Василий Уткин отреагировал на новость о запрете Дании впускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу.