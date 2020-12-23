Кикнадзе попрощался с «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/dd98d060-452b-11eb-97c0-fa163e074e61_660.jpg Василий Кикнадзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе в ходе совещания, проходящего в онлайн-режиме, взял слово и объявил о том, что решил покинуть свой пост.

С кандидатурой на смену Кикнадзе «Локомотив» должен определиться к началу следующей недели, пишет «Спорт-Экспресс».

С 2013 года Кикнадзе был членом совета директоров «железнодорожников», а 29 декабря 2018 года был назначен на пост генерального директора клуба.

Как сообщал NEWS.ru, 22 декабря главы клубов Российской футбольной премьер-лиги провели голосование, в ходе которого трое из них были избраны в руководящий орган РФС — исполком организации.

Как отметили в пресс-службе РПЛ, по итогам голосования в комитет не попали ни владелец «Спартака» Леонид Федун, ни владелец ЦСКА Евгений Гинер.